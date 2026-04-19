Кристина Петкова: Гласувах машинно и убедено за силна България!

Гласувах машинно и убедено за силна България в силна Европа. Щастлива съм, че избирателната активност е висока.

Ако все още се колебаете – гласувайте за бъдещето ни. Утре ще е късно – това написа в социалната мрежа Кристина Петкова – кандидат за народен представител от 14 МИР Перник

Гласувах за прогрес и благополучие – това сподели водачът на листата на „Прогресивна България“ за 14 МИР Перник Петър Витанов.

Той изрази надежда много повече избиратели да излязат и да гласуват днес. Да има една много по-висока избирателна активност, което ще даде и една много по-висока легитимност на следващото Народно събрание.

Кандидатът за народен представител Веселина Никифорова отправи призив към жителите на Пернишка област да упражнят правото си на глас днес.

Д-р Никифорова подчерта, че активното участие в изборния процес е ключово за развитието на региона и страната.

„Нека всички излезем и гласуваме – за бъдещето на децата и внуците ни, за достойния живот на нашите родители и за една по-добра България“, заяви тя.

„Всички, среща пред урните“ – това сподели кандидатът за народен представител Мартин Жлябинков малко след като пусна бюлетината.

Нека повече хора излязат да гласуват, защото има смисъл. За една по-добра, по-справедлива и просперираща България – сподели още Жлябинков.