Кристина Петкова от ПП-ДБ: Ще настоявам за реформа в управлението на водите

За мен каузата на Перник е проста: всяка капка е ценна и всяка загубена година струва скъпо на хората и бизнеса. Не можем да говорим за развитие, индустрия и нови работни места, ако градът няма гарантирана водна сигурност.

Затова ще настоявам за реформа в управлението на водите, технологично обновяване на ВиК системата и силен държавен ангажимент към общини като Перник, които твърде дълго са плащали цената на бездействието. Решения има — нужно е най-после да има воля да бъдат изпълнени, пише водачът на листата на ПП-ДБ в Перник Кристина Петкова.

Не приемам „течовете“ в законодателството – удобно написани регулации и „случайно“ изпуснати разпоредби, които отварят врати за злоупотреби. Видяхме го при хазарта, виждаме го и при българското гражданство – когато правилата се пишат с вратички, общественият интерес остава на заден план.

Това не са грешки, а модел, който обслужва малцина за сметка на всички. Такива практики подкопават доверието в държавата и изкривяват усещането за справедливост. Тези течове трябва да спрат – с ясни правила, контрол и отговорност.

