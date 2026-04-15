Кристина Петкова, ПП-ДБ: България има нужда от честен разговор и реални решения

Дефицитът в общественото осигуряване надхвърля 6 милиарда, а в същото време държавата увеличава заплатите в МВР. Това е въпрос на приоритети, казва водачът на листата на ПП-ДБ в Перник Кристина Петкова.

Не може да се трупат дефицити и едновременно с това да се разширяват разходи без ясна реформа и устойчивост. България има нужда от честен разговор и реални решения, а не от краткосрочни политически ходове.

Да закрием кампанията подобаващо. Без политика, без анализи, без агитации.

И да оставим говоренето на музиката❗

След всички срещи, думи и теми, идва моментът просто да бъдем. Заедно и в един ритъм.

🤘Ще има рок, рок и още рок:

– музика на живо с един любим изпълнител, който нямаме търпение да разкрием

– DJ сет и силна доза кеф за ценителите на твърдия звук.

💙В навечерието на избора, който всеки българин трябва да направи за едно спокойно, нормално и светло бъдеще – избирам да се вдъхновя от великите Led Zeppelin: “To be a rock and not to roll.”. А може и от Iron Maiden – “Seventh son of a seventh son” 😉 Оставам стабилна в убежденията си, независимо дали земята под краката ми се клати.

Елате да затворим тази глава заедно. Така, както само музиката с характер може да го направи – обединяващо, въпреки различията ни.

Подкрепете ме на 19.04 с №7, за да продължа работата си като ваш представител и да продължа да задавам въпроси по теми, които засягат всички нас.