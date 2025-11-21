Кръговото кръстовище на „Димова махала“ пуснато в експлоатация напълно

Най-чаканото кръгово в кв. „Димова махала“ в Перник вече е в експлоатация. Досега през него се преминаваше само от едната страна и се образуваха огромни тапи, особено в час пик.

Предстоят още довършителни работи по новото съоръжение. Ще бъде поставена временна пътна маркировка Продължава и изграждането на тротоарите, затова шофьорите трябва да се движат с повишено внимание.

Стойността на новото кръгово е около 900 000 лв. без ДДС. Северозападно от кръстовището е планиран паркинг с площ 800 кв. м, а срещу него – улица за достъп до съществуващите сгради.