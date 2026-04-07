КТ „Подкрепа“: Над 80% от българите са с по-високи сметки за ток

КТ „Подкрепа“ представи резултатите от проведена в периода от 20-и до 31-ви март анкета сред населението във връзка с възникналото напрежение от значителното увеличение на месечните сметки за електроенергия.

Равносметката – 81% от анкетираните посочват, че са получили по-висока сметка за ток спрямо същия период на миналата година.

При 14% от запитаните не се наблюдава промяна, а 5% не могат да направят преценка.

Най-голям дял заемат отговорите на лицата, които съобщават за ръст на сметката до 10% и около 50% увеличение.

По-малък процент от запитаните посочват, че сметката им е нараснала приблизително 2 пъти или повече от 2 пъти.

Въпреки отчетеното увеличение, едва 8% от запитаните са подали жалба до своя доставчик или до компетентните държавни институции – КЗП или КЕВР.

Повечето от тях все още нямат отговор на жалбата си, а нито един не е получил корекция на сметката за начислената сума.

90% от участниците в анкетата са на мнение, че цената на електроенергията е висока.