Кукерска маска, вдъхновена от кирилицата, изработи перничанин

Маска, вдъхновена от празника на славянската писменост е изработил перничанинът Круми Христов. Реализирането на тази идея е продължение на желанието на майстора да прави тематични маски – да бъдат свързани с определен празник.

„Решението да направя тази маска дойде покрай организацията на първата ми самостоятелна изложба, която беше през февруари в Бяла. Радвам се, че успях да реализирам идеята си преди 24 май и да я прибавя към личната си колекция. Както повечето маски, така и тази няма да се продава – защото не всичко е пари. Във всяка маска влагам част от себе си, част от емоциите си и това е безценно“ – сподели за сайта ни Христов.

Дърворезбата и изработването на маски са хоби за перничанина, който има съвсем друг професионален път. Маски изработва от 2012 година. Но не крие, че това му носи изключително голямо задоволство. А и му подарява безценни часове на „откъсване“ от забързаното ежедневие.

Христов е редовен участник в сурвакарската група на село Сирищник. Както за голяма част от хората в този край традициите се предават от поколение на поколение. Синовете му, макар и още малки проявяват интерес и тръгват по стъпките на баща си.