Къща изгоря при пожар в трънското село Ярловци

Къща е изгоряла в трънското с. Ярловци. Сигнал за пожара е подаден на 14 март малко преди 19:00 ч. на тел. 112.

Два екипа огнеборци от Трън и Брезник са се включили в гасенето. Въпреки намесата им, паянтовата сграда, собственост на 64-годишен столичанин, е унищожена напълно.

Причината е в процес на установяване. Извършен е оглед от служители на РУ – Трън и е образувано досъдебно производство. Работата продължава под надзора на прокуратурата.

На още 10 произшествия са реагирали огнеборците от региона през почивните дни. Гасени са 6 пожара в сухи треви и отпадъци – в пернишкото с. Драгичево, гр. Батановци, два пъти в трънското с. Врабча, както и в с. Глоговица, общ. Трън, и в Гълъбник и Кошарите, общ. Радомир.

Пернишките пожарникари са гасили пожар без материални загуби в с. Кладница – самозапалил се комин, както и са реагирали на един лъжлив сигнал