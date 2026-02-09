Около къщата на ужасите на Петрохан няма какво повече да се каже. Освен ако нямаш развинтена фантазия, достойна за таланта на Агата Кристи или Дейвид Линч.

Имаме впечатлението, че този сериал няма да свърши никога. Дори да го разплетат, той винаги ще остане с отворен финал. Провокира хипотези и комбинации, безкрайни като мъглявината Андромеда. А когато криминалният и политическият сюжет се преплетат – гледай какво става!

Ужасът от Петрохан вече живее във всеки български дом. Тоя проход наистина е исторически – през него сякаш преминаваме в една друга България.

Къща на ужасите обаче има не само на Петрохан. Зимните сметки за ток накараха хиляди да изпищят, че и те живеят в своеобразни къщи на ужасите, където електромерите са същински чудовища. Тук обаче не е нужна развинтена фантазия, за да се докаже как левовете се превърнаха в евро само за една нощ. Просто българинът трябва да свиква, че животът му без ужаси няма да е истински.

Ужасът става начин на съществуване, битова сметка, която трябва да се плаща редовно. И най-важното – да знаеш каква роля ти е отредена във филмите на ужасите, снимани в собствената ти къща на ужасите.

Валентин Варадинов