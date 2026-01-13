Легендите „Джипси Кингс“ идват в Перник на „Сурва“ 2026

Легендарните Gipsy Kings идват в Перник след спектакъла по официалното откриване на XXXII Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“ 2026.

Концертът, част от събитията по откриването на фестивала ще се проведе в „Мемориала на миньорския труд“, който е покрит и отоплен. Началото на събитието ще е в 21:00 ч., като вратите ще бъдат отворени за публика от 19:00 ч.

Световноизвестната група, превърнала фламенко ритмите в глобален музикален феномен, ще поднесе вечер, изпълнена с енергия, страст и емблематични хитове като Bamboleo, Djobi Djoba, Volare и още изненади на публиката в Перник.

Билетите са на цена 10 евро и са в продажба в мрежата на Eventim, както и на място преди събитието.

Светла Йорданова