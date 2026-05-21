Лекари от Родилното очароваха с човечност и доброта майка от Перник

Мил жест и навременна помощ от Родилното отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ разплакаха майка от Перник. За случката разкава в социалната мрежа Ниа Върбанова.

Ето какво пише жената:

„Снощи преживяхме нещо, което много ме разчувства и ме накара да повярвам, че човечността все още съществува.

Късно вечерта установихме, че сме забравили адаптираното мляко на бебето и нямахме абсолютно никакъв вариант откъде да купим. Мъжът ми отиде до аптеката в Перник, която работи до 00:00 ч., с надеждата да намери мляко за малкото ни бебенце… но такова нямаше. И честно казано, за мен е недопустимо в толкова голям град, в аптека, която работи до полунощ, да няма адаптирано мляко за бебета.

Стояхме и се чудехме какво да направим посред нощ, когато ми хрумна да опитаме в родилното отделение на Пернишката болница. Вече беше почти 1 часа през нощта. Мъжът ми отиде, носейки малка кутийка, и просто помоли дали могат да ни дадат 10 лъжички адаптирано мляко, колкото да изкараме до сутринта и да купим от нашето.

Това, което последва, няма да го забравя.

Хората в родилното отделение реагираха с такава човечност, доброта и разбиране, че направо ме разплакаха. Не само че му помогнали веднага, ами му напълнили кутийката с повече мляко. Мъжът ми е искал да им остави пари, но те категорично отказали. Държали са се изключително мило и човешки, въпреки късния час.

Искам от сърце да благодаря на екипа на родилното отделение в МБАЛ „Рахила Ангелова“.

Благодаря ви, че в такъв момент показахте, че зад професията стоят истински хора с огромни сърца. Такива жестове не се забравят.

В днешно време все по-често чуваме лоши неща, но аз искам да споделя и доброто. Защото добрите хора заслужават да бъдат похвалени.

Благодарим от сърце!