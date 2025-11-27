Ленено семе топи коремните мазнини

Лененото семе е достъпно средство за укрепване на здравето и за топене на коремните мазнини, препоръчвано от народната медицина. То може да се използва под различни форми – инфузия, отвара и масло, като всяка от тях има специфично приложение и лесен начин на приготвяне в домашни условия.

При стомашни проблеми най-ефективна е слузта от лен. За да се приготви, 1 ч. л. семена се залива с чаша вряла вода и сместа се излива в стъклена бутилка с тапа. Горещата вода със семената се разбива активно в продължение на половин час. Получената слузеста течност се прецежда и се приема три пъти дневно, половин час преди хранене. Всеки ден се приготвя нова порция, за да се запази свежестта и ефективността на съставките.

За отслабване се използват отвара и настойка. Отварата се прави от 2 с. л. семена и 250 мл вода – сместа се кипва за 10 минути, запарва се 30 минути и се прецежда. Настойката се приготвя от 1 ч. л. семена, залети с чаша вряла вода, оставени за 20 минути и прецедени. Приема се преди всяко хранене в продължение на 10 дни с възможност за повторение след седмица и половина.

Лененото семе съдържа растителни фибри, витамини и микроелементи, които подпомагат храносмилането и намаляват апетита. Използва се както в цял, така и в смлян вид, като може да се добавя към кисело мляко, салати или закуски. Редовната му употреба подпомага метаболизма и създава усещане за ситост.

Немската диетоложка Йохана Будвиг предполага, че лененото семе може да намали риска от онкологични заболявания. През 1952 г. тя представя данни за антиоксидантните му свойства и препоръчва закуска с извара и смлени ленени семена. Според нея трябва да се изключат захарта, колбасите, кафето и чаят, като се заменят с мед и натурални продукти.

Лененото масло може да се приема по 1 с. л. на гладно всеки ден за подпомагане на храносмилането.