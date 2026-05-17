Летището в София кипи в „Бангаранга“: Стотици се събраха да посрещнат DARA

Само часове след историческия си триумф на най-голямата европейска сцена, победителят от „Евровизия“ 2026 – Дарина Йотова – DARA, се прибира в България.

Стотици българи окупираха Терминал 2 на летище „Васил Левски“, където ще се състои официалното посрещане на изпълнителката. То е огласено от суперхита и всички в един глас очакват българския победител.

Припомняме, че малко след полунощ DARA покори най-големия песенен конкурс с мегахита „Бангаранга“. След зрелищен спектакъл, който продължи повече от 4 часа, нашето момиче показа безапелационно надмощие и плени сърцата както на журито, така и на зрителите. Страната ни спечели за пръв път на финала на песенния конкурс „Евровизия“. Това се случи навръх 70-ото юбилейно издание на състезанието.

Австралия, Малта, Дания и Литва дадоха по максималните 12 точки на България и така страната ни спечели вота на националните комисии на журитата и се нареди категорично на върха с 204 точки. Обявяването на резултатите от гласуването на зрителите ни донесе още 312 точки.

Така България спечели категоричен триумф с общо 516 точки, като се нареди пред Израел с 343 и Румъния с 296.

На сцената на големия финал прозвучаха песни на 23 езика, изпълнени от представители на 25 държави. Часове преди началото на финала DARA и сценичният екип получиха наградата „Марсел Безансон“ в категорията за най-добро артистично изпълнение, определена от коментаторите на участващите държави, пише NOVA.