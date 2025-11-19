Линейки летели на повиквания за пет катастрофи, станали в региона

На 214 повиквания на спешния телефон 112 са се отзовали екипите на Центъра за спешна медицинска помощ в Перник през изминалата седмица, което е с 25 повече в сравнение с предходната.

Най-много отново са приетите повиквания в Перник- 141, което е с 20 повече в сравнение с предходната седмица. Следват тези в Радомир – 38, което е със 7 повече от предходната седмица. В Трън са 14, което е с 2 по-малко от предходната седмица.

Във филиалите на ЦСМП през изминалата седмица са извършени 122 амбулаторни прегледа, което е с 5 по-малко от предходната. Най-много през миналата седмица отново са били прегледаните пациенти във филиала в Брезник-42, което е с 4 по-малко от предходната седмица. Следват филиалите в Радомир- 38, което ще рече, че няма промяна в сравнение с предходната седмица. В Трън са 32, което е с 8 по-малко от предходната седмица.

Добрата новина е, че и през изминалата седмица спешните медици не са установили нито един заболял от коронавирус в региона по време на прегледите.

Транспортираните през седмицата пациенти с линейки на ЦСМП са 92, което е с 13 повече от предходната седмица.

През изминалата седмица екипите на ЦСМП-Перник са се отзовали на 5 пътно-транспортни произшествия. От тях 3 са в Перник и 2 в Радомир. Това информира директорът на ЦСМП д-р Валери Симеонов.

„Анализът за свършеното от спешните екипи през изминалата седмица показва, че чувствително се е увеличил броят на повикванията на спешния телефон 112. Най-големия процент от транспортираните до болница са хронично болни, които са подценили първите симптоми на появило се респираторно заболяване, което се е изострило или пък са опитали да се самолекуват“, поясни д-р Симеонов.

