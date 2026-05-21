Людмил Веселинов се завърна в областната управа на Перник

Бившият областен управител на Перник Людмил Веселинов е новият зам.-областен управител. Той е назначен на поста със заповед на министър- председателя Румен Радев.

Веселинов е доктор по изкуствознание и изкуства. Той бе назначен за областен управител на Перник през август 2022 година от тогавашното служебно правителство, оглавявано от Гълъб Донев. Остана на поста до края на февруари т.г., след което временно бе назначен за директор на Регионалния исторически музей в Перник.

Веселинов има съществен принос в спасяването през 2022 година на емблематичната за Перник сграда на Минната дирекция.

На овакантения от него директорски пост в музея е назначена временно до провеждането на конкурс Силвия Нотева. Досега тя бе главен уредник.