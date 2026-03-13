Манастирът в село Пенкьовци получи оранжерия, дарена от пернишка фирма

Даренията от добри хора за манастира „Света Петка“ в трънското село Пенкьовци продължават. Най-скорошното дарение е направено вчера от пернишка фирма, която е дарила оранжерия, съобщават пред Zapadno.com от фондация „Възраждане на Пенкьовския манастир“.

През вчерашния ден фирмата е дарила оранжерия, която манастирът да използва за отглеждане на собствена продукция. От името на фондацията отправиха благодарност към фирмата за дарителския жест. „На 11 март 2026 година на манастир „Света Петка“ в село Пенкьовци беше дарен парник от собственика на фирма „Агромир“ господин Димитрий Баранов.

Изключително сме впечатлени от точността и коректността на господин Димитрий Баранов и госпожа Силвия Цанкова, която е служител във фирмата. С пожелание за много здраве на тях и семействата им, дълбок поклон и благодарност от Стефан Стойов и фондация „Възраждане за Пенкьовския манастир“, отбелязаха от организацията.

Пенкьовският манастир е построен през 1360 година при цар Александър. През последните десетилетия от манастира беше останала само сградата с монашеските килии, която бе в много лошо състояние. Преди десетилетие родолюбиви земляци от Пенкьовци подеха дарителска кампания за възстановяване на манастира.