Мария Силвестър ще помогне и на пернишко семейство тази седмица

Последният епизод на осми сезон на социалното предаване „Бригада Нов дом“ ще се излъчи днес от 20:00 ч. по bTV, като зрителите ще станат свидетели на един от най-емоционалните финали на сезона.

Екипът на предаването, воден от Мария Силвестър, този път се насочва към Перник, където помага на семейство, изправено пред сериозни здравословни и битови трудности.

Мирослав, Милица и малкият им син Борислав живеят в ежедневие, изпълнено с предизвикателства. Бащата Мирослав се бори с множествена склероза, а детето им е с диагноза аутизъм.

Въпреки трудностите семейството не губи надежда и продължава да се бори за по-добър живот.

Жилището, в което живеят, е в тежко състояние – с течове, разрушени подове и компрометирана електрическа инсталация. С времето домът се е превърнал в допълнителен източник на опасност, особено за Мирослав, за когото придвижването в пространството е изключително трудно.

Още при първия оглед майсторите от екипа остават шокирани от състоянието на дома.

Срещата между семейството и екипа е изпълнена с емоции и силни думи.

С тези думи Милица посреща бригадата, а моментът се превръща в символ на надеждата, която стои в основата на предаването.

По време на ремонта водещата Мария Силвестър поема допълнителна мисия – да помогне на семейството да сбъдне мечтата си за сватба, въпреки всички житейски трудности.

Историята се превръща не само в ремонтна трансформация, но и в разказ за човечност, подкрепа и малки чудеса в тежки моменти.

Последният епизод на сезона обещава силни емоции, неочаквани жестове и моменти, които засягат както участниците, така и зрителите.

Историята на семейството в Перник е поредното напомняне, че дори в най-трудните ситуации промяната е възможна, когато има подкрепа и надежда.