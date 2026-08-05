Мартин Жлябинков: Почва ремонтът на Спешния център на Перник

Народният представител от Перник Мартин Жлябинков информира, че от този петък започва ремонта на Спешното отделение на болницата в Перник.

„Днес бях в Спешния център на Перник. Фирмата, която ще го ремонтира е на терен – започват с ограждането на обекта и организацията по изкарването на боклука. Болницата започва реорганизация на приема на пациенти в Спешното, а в петък ще започнат същинските къртене и изхвърляне на боклуците.

Досега съм придвижил сключването на договора, който беше забатачен с години заради административни пречки. Доведох здравния министър Катя Ивкова, за да я спечеля на страната на перничани.

Всички документи, необходими за старта на чакания с години ремонт, бяха придвижени този месец.

Държа постоянна връзка с всички по казуса – министър Ивкова, изпълнителя на обекта и ръководството на болницата. Тези дни се преведе 30% аванс за изпълнението на обекта. Техническият ръководител на обекта дойде днес на място и започва физическата работа.

Много ще натискам ремонтът на Спешното да се случи докрай! Това е голяма болка на перничани!“, пише Жлябинков в социалните мрежи.

Иван Кирилов