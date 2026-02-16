Медицинското ООН има сложен казус…

ПЕРНИШКАТА БОЛНИЦА, ПО-ИЗВЕСТНА КАТО МЕДИЦИВСКОТО ООН, реализира още една иновация, без аналог може би в родното здравеопазване. Наличието на множество доктори от къде ли не постави остро въпроса с владеенето на български език, който за голямо съжаление все още не е обявен официално за международен, та няма как в Бангладеш и Шри Ланка, примерно, да го знаят като майчин.

Здравните ни кадри се оказаха пред сложният казус да назначат един куп преводачи от разни екзотични езици, което по никакъв начин не се връзва със щатното разписание на министерството. Затова се прибегна до революционната мярка временно, докато овладеят задоволително езика, докторите от нашето ООН да се водят на работа като здравни асистенти.

Което автоматично ги прави най-хабилитираните асистенти в света. Ето, това е принос в световното здравеопазване, който може само да вдигне имиджа на нашата болница. Та къде на друго място могат да се видят хора с докторски дипломи и специализация, които работят като обикновени болногледачи.

Сега остава да чакаме чужденците бързо да овладеят нормите на българския книжовен език, което не е съвсем лесно, при положение, че маса нашенци на високи позиции също не ги знаят. Много важно е и да овладеят диалекта ни.

Перничани знаят защо.