Медиците в Перник: При съмнение, че сте пипнали грип търсете лекарска помощ!

На 199 повиквания на спешния телефон 112 са се отзовали екипите на Центъра за спешна медицинска помощ в Перник през изминалата седмица, което е с 34 по-малко в сравнение с предходната.

Най-много отново са приетите повиквания в Перник-147, което е с 10 по-малко в сравнение с предходната седмица. Следват тези в Радомир- 18, което е с 6 по-малко от предходната седмица. В Брезник- 13, което е със 7 по-малко от предходната седмица.

Във филиалите на ЦСМП през изминалата седмица са извършени 119 амбулаторни прегледа, което е с 34 по-малко от предходната. Най-много през миналата седмица са били прегледаните пациенти във филиала в Радомир- 39, което ще рече с 8 повече от предходната седмица. В Трън са 33, което е с 12 по-малко от предходната седмица. В Брезник- 29, което е с 6 по-малко от предходната седмица.

Добрата новина е, че и през изминалата седмица спешните медици не са установили нито един заболял от коронавирус в региона по време на прегледите.

Транспортираните през седмицата пациенти с линейки на ЦСМП са 80, което е с 21 по-малко от предходната седмица.

През изминалата седмица екипите на ЦСМП-Перник са се отзовали на 3 пътно-транспортни произшествия. От тях 2 са в Перник и в Радомир-1. Това информира директорът на ЦСМП д-р Валери Симеонов.

„Анализирайки работата на спешните екипи през изминалата седмица, става ясно, че е намалял както броят на повикванията на спешния телефон 112, така и на амбулаторните прегледи. По-малко са и транспортираните пациенти до здравно заведение. Това, безспорно е добра новина. Въпреки това не трябва да подценяваме факта, че се намираме в сезона на острите респираторни заболявания. Затова апелирам хронично болните и възрастните хора да избягват да посещават места, където се събират повече хора. Задължително е спазването на стриктна хигиена, а при движение в обществен транспорт да се слагат маски. Много е важно да се избягва самолекуването. При появата на грипоподобни симптоми, непременно да се търси лекарска помощ“, поясни д-р Симеонов.

Силвия Григорова