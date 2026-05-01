Международен празник на старите чанове ще има в Земенско

Първото издание на Международния празник на старите чанове, звънци и народни носии ще се проведе днес, 1 май, в земенското село Пещера. Почетен гост на проявата ще бъде народният изпълнител Илия Луков, съобщи Стоян Стоянов от екипа на Народно читалище „Крюгер Николов 1922“ в селото.

Той разказа, че инициативата за празника възниква преди години и е подета от местния жител Симчо Захаринов – колекционер на чанове и звънци, който от години развива своя богата сбирка и активно популяризира традицията. „Темата се обсъждаше отдавна, макар че в селото имаме достатъчно фолклорни празници. Първоначално имах колебания заради натоварения ни календар, но в крайна сметка решихме, че е време този празник да се случи и тази година ще бъде първото му издание“, посочи Стоянов.

По думите му читалището в Пещера е съорганизатор на проявата, докато основната организация е поета от Захаринов. Той е отправил покани към свои приятели колекционери от Турция, Гърция и Румъния, които също ще изложат свои чанове и звънци.

Освен изложбената част, акцент на празника ще бъде и фолклорната програма с участието на пернишки състави. „Съсредоточаваме усилията си върху фолклорната програма, в която ще има танцови състави и певчески групи, а концертът ще продължи около два часа“, уточни представителят на читалището в земенското село.

В рамките на събора ще се проведат още изложба на народни носии и конкурс за най-лек и най-тежък звънец, които допълнително ще придадат колорит на проявата. Посетителите ще могат да опитат и местни гозби, приготвени от жените от Фолклорна група „Клабучка китка“ към читалището.