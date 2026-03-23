Месец преди Великден: Конфискуваха 570 съмнителни яйца от мъж, продавал ги в бус

Близо 600 яйца са конфискувани от мъж, който ги е продавал, без да има право на това, на кръстовище в Батановци. Нарушението е било установено лично от директора на ОДБХ в Перник д-р Параскева Татаркова.

„Сигнали за този търговец получаваме вече няколко пъти. Колегите ни няколко пъти го предупреждават, че е незаконно да продава яйца, щом не отглежда кокошки, а ги препродава. Обяснили са му, че има инфлуенца по кокошките и трябва да има документ за произход на яйцата, които трябва и да съхранява при определена температура, за да не отрови хора. Въпреки това въпросният търговец продължава най-невъзмутимо да продава яйца.

В събота реших и отидох около 8.30 ч на разклона за село Ковачевци и зачаках. Около 9 часа въпросният търговец паркира микробуса и започна да изважда от него яйца, картофи, чесън и други стоки. Тъй като мен не ме познава, необезпокоявано започна да продава. Тогава се обадих на полицията и на нашите дежурни ветеринари, за да дойдат и те на място. Поисках му документи за произход, разпитах го откъде и кога е взел яйцата и как ги съхранява, но той отказа да отговори.

Колегите дойдоха и му направиха пълна проверка. Констатирахме, че той не отглежда кокошки, няма и търговски обект, а е просто прекупвач. Взети му бяха документите и го уведомихме, че трябва да дойде, за да подпише акт за административно нарушение.

При проверката му конфискувахме 570 яйца, които ще отидат в екарисаж, за което нарушителят ще си заплати за унищожаването им, заедно с акта за нарушение. Ще бъдем безкомпромисни към всеки, който продава незаконно хранителни продукти на територията на нашия регион и създава опасност за здравето на хората“, поясни д-р Татаркова.