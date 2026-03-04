Милена Иванова от клуб „Калина“: Граовските хора са едни от най-трудните

Денят на самодееца и любителското художествено творчество (1 март) е повод за признание към хората, които пазят и развиват българските традиции. Сред тях е Милена Иванова – хореограф и ръководител на танцовия клуб (ТК) „Калина“ към Народно читалище „Просвещение 1870“ в Брезник. Тази година формацията отбелязва 15 години от създаването си.

По думите на хореографката работата ѝ с деца и любители танцьори е отговорност, която тя не възприема просто като професия, а като начин на живот. За нея днешният ден е не само празник, но и напомняне за мисията да възпитава, вдъхновява и изгражда дисциплина. Годините са я научили да бъде по-организирана, по-отдадена и да намира баланс в работата.

Днес ТК „Калина“ обединява около 40 възрастни танцьори, без към тях да се включват детските групи. През последните години съставът се развива успешно и получава покани за участия в страната и чужбина. Танцьорите вече са станали част от заснемането на музикален видеоклип на народната певица Димана Боянова и от фолклорно предаване по Българската национална телевизия. През май им предстои нов видеопроект с друг изпълнител. Сред значимите изяви Иванова откроява и участието в зала 1 на Националния дворец на културата по време на концерт на Илия Луков, състоял се на 14 октомври миналата година.

Като основни предизвикателства в работата си хореографката посочва ограниченото време за подготовка и напрежението преди всяка сценична изява. Най-ценни за нея са моментите, в които танцьорите преодоляват притеснението си и излизат уверено пред публика.

Според ръководителката на състава интересът на младите към българския фолклор нараства, подпомогнат от увеличения брой танцови клубове и хоротеки. Тя подчертава и важната роля на читалищата като културни средища и пазители на традициите.

Активната сценична дейност на ТК „Калина“ – Брезник започва малко преди пандемията от КОВИД-19. Дотогава танцьорите са възприемали начинанието като източник на удоволствие и разтоварване. Едно от първите най-значими признания за самодейците е Гран при от Националния фолклорен събор „Св. Константин“ в Пещера. Наградите са обявени онлайн, тъй като участието на състава е било в първия фестивален ден. В същото издание е отличено и читалището в Брезник за принос към съхраняването и развитието на автентичния и обработения фолклор. В началото Милена е приемала дори грамотите за участие като голямо признание за положения труд. Въпреки това тя е на мнение, че истински успех е това, че любители сами се обединяват, сработват се и излизат на сцена в български народни носии.

До края на годината основната цел на хореографката е организирането на юбилеен концерт под наслов „Танцов клуб „Калина“ и приятели“. В него ще се включат нейни колеги с техни състави, както и певци и танцьори, с които е работила през годините. В рамките на близо два часа публиката ще види емблематични танци от репертоара на клуба, донесли му фестивални отличия, както и нови изпълнения.

Пътят на Милена Иванова в танцовото изкуство започва още в ранна детска възраст под ръководството на хореографа Лозан Иванчев и нейната майка Калинка. По-късно тя продължава обучението си в София и Варна, като вече 15 години работи с любители танцьори.

Според нея танците от различните фолклорни области на България имат своя отличителна специфика – пиринските са по-леки, северняшките по-скокливи, а граовските се характеризират с изразеното натрисане, което изисква бързина, техника и добра подготовка. Именно това ги прави едни от най-трудните за изпълнение.