Мината в Брезник помага за възраждането на Минната дирекция в Перник

В Минната дирекция в град Перник беше официалното открита обновена зала с художествена колекция на художника Васил Бараков, предаде Zapadno.com.

Мястото е емблематично, тъй като в миналото сградата е била център за управление на минната индустрия в страната. В наши дни сградата отново е отворена за жителите и гости на региона, като тя се превръща в своеобразен пазител на миналото чрез постоянни изложби на различни творци, а в една от залите място намира и обичаят „Сурова“.

Най-новата изложбена зала експонира близо 40 картини от художника от Казанлък Васил Бараков (1902 – 1991 година). В миналото творецът е изобразявал индустриални пейзажи от Перник и други градове в страната. Залата е обновена със съдействието на минното дружество „Брезник Минералс“, което работи на територията на община Брезник.

Чрез 6 табла със снимки и информация посетителите на залата могат да видят какво представлява добрия пример за минното дело днес в Брезник. Картините на Васил Бараков от минното индустриално минало на Перник, съчетани с таблата от модерната минна индустрия в Брезник, показват колко много се е променил браншът в последните десетилетия.

На откриването на изложбената зала присъстваха заместник-кметът на община Перник Адриан Скримов, директорът на Регионален исторически музей-Перник Людмил Веселинов, представители на фирмата „Асарел-Инвестмънт“ и нейното дъщерно дружество „Брезник Минералс“, както и роднини на Васил Бараков и граждани.