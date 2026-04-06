Министерството на здравеопазването предлага безплатни ваксини срещу грип

АКТУАЛНО ПОЛИТИКА
Министерството на здравеопазването предлага безплатни ваксини срещу грип

Министерството на здравеопазването предлага да бъдат осигурени безплатни ваксини срещу грип за деца от 6 месеца до 7 години включително, както и за деца с хронични заболявания до 17 навършени години. Те ще се прилагат по желание на родителите от общопрактикуващите лекари.

Мярката е заложена в проекта на Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при децата за периода 2026-2030 г. По този начин ще се постигне не само индивидуална защита на децата, но и изграждане на колективен имунитет, който би ограничил мащабите на ежегодните грипни вълни в обществото.

По програмата ще се осигуряват два вида ваксини – инжекционни и назални (под формата на спрей). Инжекционни ваксини са предвидени за децата до 2 г. и за тези с хронични заболявания. За групата от 2 до 7 г. са предвидени и от двата вида ваксини. Преценката кой вид да бъде приложена, ще е на лекаря.

Грипът остава водеща причина за тежки заболявания при децата у нас. Хоспитализациите в групата до 14 години са нараснали от 22% през 2022 г. до над 36% през 2026 г., а в пиковите месеци всяко второ болно дете е с грип.

Тази висока заболеваемост е довела до 180% ръст в разходите за болничен на родител за гледане на дете с грипно заболяване през последните три години.

Общият прогнозен финансов ресурс за петгодишния период е над 16 милиона евро.

С новата програма се разширява обхватът на безплатната имунизация срещу грип. След хората на и над 65 години, за които такава възможност съществува от 2019 г., фокусът вече се поставя и върху децата като следваща уязвима група.

Министерството на здравеопазването подчертава, че ваксинацията е най-ефективния и икономически целесъобразен начин за предпазване от грип и неговите усложнения. До момента основните пречки пред детската имунизация у нас бяха свързани с ограничената достъпност на ваксините в аптечната мрежа и финансовата тежест за родителите – бариери, които новата държавна политика постепенно ще преодолява.

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

