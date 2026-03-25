Мите Миньорецо искал да бъде оправдан за убийството на Анита

Димитър Димитров-Миньорецо, който уби от бой жена си Анита в жилището им в Перник през 2023 г., не ще да лежи до живот в затвора. Мъжът се жали пред Върховния касационен съд от строгата присъда, настоявайки да бъде оправдан или да лежи по-малко. Така Миньорецо ще се изправи пред върховните магистрати днес, на Благовещение, пише „Телеграф“.

Най-тежкото наказание – доживотен затвор при специален режим на изтърпяване, му бе наложено в края на миналата година от САС. Първата инстанция пък – Окръжен съд Перник, го осъди на 20 г. килия.

Тялото на 43-годишната Анита Димитрова бе открито в семейното жилище на улица „Юрий Гагарин“ в пернишкия квартал „Изток“ сутринта на 29 април 2023 г. За смъртта й бе арестуван съпругът й Димитър. Убийството било извършено в малките часове, след като Димитър запивал с приятели в близко заведение.

Според данните по делото към 1 часа след полунощ съседи чули силен трясък на входната врата на жилището на семейство Димитрови. После в продължение на час от дома се чувал шум като от местене на мебели и още около половин час тропот и трясъци като при борба. После всичко утихнало. Около 4,13 часа сутринта Димитър се чул с една от двете си дъщери и тъста си, казвайки, че нещо лошо се е случило. Близките веднага позвънили на тел 112.

Малко преди това камери запечатали образа на мъж, приличащ на Димитър, да хвърля чувал в близък до блока контейнер за боклук, твърди разследването. В него по-късно били открити окървавени дрехи на Димитров. Според свидетели в семейството имало чести скандали. Срещу Миньореца дори била издавана ограничителна заповед заради домашно насилие над жена му.

Анита е подавала молба за развод, но после я оттеглила. Тя отишла да живее при родителите си с децата, но после се върнала при Димитър. Според вещи лица Анита е издъхнала в резултат на тежка черепно-мозъчна травма, кръвозагуба и аспирация на кръв в белите дробове.