Мите Миньорецо иска по-лека присъда за убийството

Върховният касационен съд ще гледа делото за убийството на Анита Димитрова от Перник от съпруга ѝ Димитър Димитров, известен като Мите Миньорецо. Процесът е насрочен за 25 март. Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия срещу решението от 22.12.2025 г. на Апелативен съд в София.

С присъда от 28.05.2025 г. на Окръжен съд – Перник Димитър е признат за виновен за предумишленото убийство на съпругата му Анита, като престъплението е извършено с особена жестокост и в условията на домашно насилие.

С въззивното решение на Апелативен съд – София първоинстанционната присъда е изменена, като вместо наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от 20 години при „строг“ режим на подсъдимия е наложено наказанието „доживотен затвор“ при първоначален „специален“ режим на изтърпяване.

С касационната жалба се релевират доводи за допуснати съществени процесуални нарушения, нарушения на материалния закон и явна несправедливост на наложеното наказание. В условията на алтернативност се правят искания за отмяна на въззивното решение и оправдаване на подсъдимия или намаляване на наложеното наказание около средния размер, предвиден в закона.

Убийството бе извършено на 28 април 2023 г. късно вечерта. Тогава Анита се прибрала от работа след втора смяна. Съпругът бил в кварталното заведение, което посещавал ежедневно. Около половин час след полунощ се прибрал, между двамата възникнал скандал, прераснал в насилие.

Подсъдимият разкъсал нощницата и бельото на съпругата си, дърпал я, блъскал я и скубел косите . Нанесъл множество удари с юмруци в областта на главата и тялото. Жената започнала да кърви обилно и паднала на земята, а той продължил да я рита.

Побоят продължил повече от час, докато жертвата престанала да дава признаци на живот.

След това Димитър започнал да заличава следите – опаковал в чувал дрехите и бельото, които носел, заедно с обувките си и окървавеното бельо на съпругата си, снопчета косми, чехли, връзка с ключове, ръкавица и други вещи, по които имало следи от кръв.

Измил следите от кръв по себе си и излязъл от жилището.

Заключил входната врата и тръгнал към контейнерите за боклук, в един от които изхвърлил чувала и тръгнал да се прибира. Но преди да излезе, се обадил на тъста и му казал, че нещо много лошо е станало, и затворил.

Бащата на Анита събудил внучките и им казал, че нещо лошо се е случило с майка им. И тримата тръгнали към дома на родителите. Едната дъщеря подала сигнал на 112. Когато пристигнали пред блока, Димитър казал, че се връща от заведението. Едното момиче се отправило към спалнята и се натъкнало на безобразно окървавеното тяло на Анита. Пристигнал медицински екип.

Непосредствената причина за смъртта на жената е аспирация на кръв, стичаща се от разкъсно-контузната рана и счупените кости на носа. В резултат на множеството увреждания по главата е изпаднала в пълно безсъзнание, за да настъпи аспирацията. Преди това тя е била в съзнание и е усещала силни болки.

Направени са няколко психически и психологични експертизи на Димитър, според които той не страда от психично заболяване и е могъл да разбира значението на деянието и да ръководи постъпките си.