Младата художничка Ивайла изрисува библиотеката в Перник

Млада художничка рисува приказни герои в детския отдел на Библиотеката. Картини с Червената шапчица, Гъбарко, Мечо Пух, Рапунцел и Дивите лебеди оживяват пространството в детската читалня.

С четки и бои стенописите създава Ивайла Василева. Тя е родом от Перник, но през последните пет години е живяла в Германия. В момента завършва средното си образование и се подготвя за кандидатстване в Художествената академия в София, където иска да изучава стенопис и сценография.

Ивайла рисува от малка. Казва, че е самоука, тъй като досега е взимала уроци по рисуване само за кратко. Тя вече има участие в обща изложба в Германия, както и реализирани два проекта със стенописи. Ивайла споделя, че с голямо удоволствие рисува любимите на децата приказни герои в Библиотеката.

Самата тя също е читател на Регионалната библиотека, но най-често заема книги от отдел „Изкуство“.

Първа видя новите рисунки по стените тригодишната Велислава. Най-много ѝ допадна картината с Рапунцел, пред която тя с удоволствие позира. Не случайно една от книжките, които избра заедно с майка си, беше приказката за Рапунцел.

Освен че оформя пространството с рисунки на любими герои, Регионалната библиотека оборудва детската читалня и с нови красиви стелажи и пуфове. Пъстрата и уютна зала ще бъде официално открита през април, когато се провеждат националната кампания „Походът на книгите“ и Седмицата на детската книга.