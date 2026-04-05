Младежи от цяла Европа играха хора в радомирското село Долни Раковец

Българска културна вечер се проведе в кметството на радомирското село Долни Раковец в рамките на проекта на фондация „За Утре“ – „Mindful Sound“ („Осъзнат звук“) – тренировъчен курс за младежки работници по европейската програма Еразъм+.

На 28 март 2026 г. жители на селото на всякакви възрасти, 15 младежки работника от 8 държави – Турция, Македония, Литва, Испания, Хърватска, Норвегия, Полша и България и младежи с интелектуални затруднения се събраха заедно за една незабравима вечер с музика и танци.

Гост на събитието беше зам. кметът на община Радомир Станислава Генадиева, която демонстрира подкрепата на Общината за инициативите на Фондация „За Утре“. Кметът на село Долни Раковец Йоана Георгиева за пореден път приветства младежките доброволци и изрази одобрението си към дейностите на фондация „За Утре“ в нейните усилия за постигане на иновативно обучение и социално включване на младежи със СОП.

За настроението на присъстващите се погрижиха група „Кеминджиджи“, Михаела Стойкова – вокал и Стефка Райчева – перкусии, които изпълниха български народни песни и поканиха младежите да се хванат на хоро.

Участниците в проекта на фондация „За Утре“ – „Mindful Sound“ („Осъзнат звук“) с охота усвоиха танцовите стъпки и пяха в ритъма на българския фолклор.

„Запознахме чуждестранните младежи, които гостуват в село Долни Раковец, с нашенската история, традиции, култура и храна. Местните хора донесоха баници и други домашно приготвени вкусотии за общата трапеза и по традиция се включиха активно в празненството,“ разказа координаторът на проекта Борислав Славчов.

„Подобни културни вечери обогатяват всички присъстващи, защото така опознаваме по-добре другите държави и култури, ставаме по-близки и осъзнаваме, че имаме много общи неща,“ добави Славчов.

„Звукотерапията осигурява емоционална и психологическа подкрепа за по-активно социално включване и себеизразяване на децата и младежите с интелектуални затруднения“, сподели музикалният терапевт Михаела Стойкова – Мика (първият в България сертифициран звукотерапевт).

„Музиката и работата със звуците оказва благотворно влияние върху специалните деца и те винаги са готови да се докоснат до някой музикален инструмент, да възпроизвеждат звуци и да се наслаждават на самия процес“, разказа още Стойкова.

Участниците в Българската културна вечер се състезаваха помежду си като отговаряха на въпроси, свързани с историята, културата и традициите на страната ни, а вечерта завърши с много усмивки, добро настроение и научени нови танцови стъпки.