Модернизация: „Топлофикация – Перник“ дигитализира процеса на отчитане

95% от абонатните станции на „Топлофикация – Перник“АД са оборудвани с дистанционни водомери и топломери към 20 юли 2026 г. Планирано е този процес да бъде завършен до 31 август тази година.

До 1 януари 2027 г. е нормативният срок, в който средствата за дялово разпределение и индивидуалните измервателни уреди трябва да бъдат подменени с такива с дистанционно отчитане. Изискването е част от модернизацията и дигитализацията на целия отчетен процес – от индивидуалните уреди в имотите до средствата за измерване в абонатните станции.

„Топлофикация Перник“ изпълнява този ангажимент както в качеството си на топлопреносно дружество, така и като фирма за дялово разпределение. Дружеството инвестира собствени средства в модернизацията на абонатните станции и в техническите решения, необходими за дистанционно събиране и електронна обработка на отчетните данни.

За модернизацията „Топлофикация – Перник“АД използва уреди и технически решения на утвърдения международен производител Siemens. Оборудването позволява дистанционно събиране и електронна обработка на отчетните данни и подпомага надеждното функциониране на цялостния процес.

При клиентите, за които дружеството извършва дялово разпределение, 100% от индивидуалните разпределители и апартаментните топломери вече са дистанционни. При водомерите този дял е 92,6%, а общо 97,4% от индивидуалните измервателни средства позволяват дистанционно отчитане.

Собствениците на установените недистанционни водомери са уведомени индивидуално за необходимостта от подмяна на уредите. Определеният срок е 30 септември 2026 г., за да разполагат клиентите с достатъчно време и да не чакат крайния нормативен срок.

„Топлофикация – Перник“АД напомня на клиентите, обслужвани от други фирми за дялово разпределение, да проверят дали уредите в имотите им позволяват дистанционно отчитане и при необходимост да организират подмяната им преди 31 декември 2026 г.

Изпълнението на нормативното изискване е общ ангажимент на дружеството, фирмите за дялово разпределение и клиентите. То създава условия данните от индивидуалните уреди и от съответната абонатна станция да бъдат получавани към един и същи отчетен момент. Така процесът по събиране и обработване на информацията се извършва по електронен път, като се оптимизира времето и се осигурява надеждна техническа основа на отчетния процес.