Мотосезонът в Перник е открит!

С водосвет, отслужен от отец Герасим, беше дадено началото на мотосезона в Перник по инициатива на една от първите частни автошколи в града. Десетки мотористи се събраха на полигона на бившата професионална гимназия „Юрий Гагарин“, за да се помолят и да си пожелаят успех.

Марио Симеонов, който е автоинструктор, каза за БТА, че началото на сезона за първи път се организира по този начин. Той се надява това да се превърне в традиция, която да припомня на мотористите да бъдат преди всичко внимателни – да пазят, но и да бъдат пазени, като участници в движението.

Автоинструкторът направи демонстрация в обезопасена среда на така нареченото кантарене, или каране на задна гума. След това и желаещите от присъстващите имаха възможност да опитат.

Симеонов коментира дали мотористите имат лоша репутация, като участници в движението. Според него нарушители има навсякъде и с различни превозни средства. „Всичко идва от самосъзнанието и възпитанието. Не е до това дали си на мотор, кола, камион или друго. Ние виждаме какво се случва по улиците“, каза още той.

Марио Симеонов е трето поколение автоинструктор. През 1992 г. е основана автошколата от дядото на Симеонов. От близо десет години се предлагат уроци в категория „А“.

Той прикани мотористите да не изпробват възможностите си, както и тези на моторите, на улицата. „Ето тук, където сме се събрали – на полигона, може да се опитва и експериментира“, посочи Симеонов. Инструкторът добави, че липсата на специализирани места за каране не оправдава риска, който носят мотоциклетистите, експериментирайки на пътя сред останалите участници в движението.