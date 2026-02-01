Мощи на Свети Трифон пристигат в Брезник за първи път

Брезник се готви за историческо събитие, което ще събере вярващи от целия регион. На 1 февруари, в брезнишкия храм-паметник „Свети Георги Победоносец“, ще се случи нещо невиждано досега – за първи път за поклонение ще бъде изложена свещена частица от мощите на самия Свети мъченик Трифон.

Градът ще стане център на божествена благодат точно в Неделята на Митаря и Фарисея. Светите мощи ще бъдат изложени пред миряните, които ще имат уникалния шанс да се докоснат до светинята и да изпросят изцеление и благословия.

Празничната литургия започва точно в 9:30 часа. Събитието е наситено с духовен заряд, тъй като съвпада и с предпразненството на големия християнски празник Сретение Господне.

От храма отправят гореща покана към всички: „Заповядайте, за да споделим духовната радост и да измолим заедно Божието благословение над града ни!“