Мъжко хоро на Йордановден в Радомир

Стотици жители и гости на Радомир изпълниха парк „Бучалото“, за да станат част от Богоявленските ритуали на Йордановден.

Празничният ден започна със Света литургия в храм „Св. Димитър“, отслужена от отец Александър. След това тръгна тържествено литийно шествие към парк „Бучалото“, което премина при изключителен интерес и силно присъствие на граждани. Начело на шествието беше кметът на Община Радомир Кирил Стоев, заедно с представители на местната власт, духовенството и граждани.

При емблематичния водопад „Бучалото“ бе отслужен Богоявленски водосвет. В студените води смели мъже се хвърлиха за Светия кръст – символ на вярата и Божията благодат. Кръстът бе изваден от 27-годишния Николай Николаев, ръководител на детската група на ФА „Етнофолк“. По традиция той ще пази кръста 40 дни в дома си, след което светинята ще бъде върната в храма.

Кулминацията на празника бе силното мъжко хоро във водите на „Бучалото“. В него се включи и кметът Кирил Стоев. Хорото се превърна в ярък символ на единство, воля и жива връзка между поколенията.

„Йордановден е празник на силата на духа. Днес показахме, че Радомир умее да отстоява своите традиции и да ги предава на децата си“, подчерта кметът Кирил Стоев и поздрави всички именници.

В празника участие взеха коледарската група на НЧ „Бъдник – 2024 г.“ и ФА „Етнофолк“ към НЧ „Напредък – 1895 г.“ – град Радомир, които допринесоха за неповторимата празнична атмосфера.

На всички присъстващи бяха раздадени обредни хлябове и баница за здраве.

Множество граждани, семейства, ученици и млади хора изпълниха парка, превръщайки празника в истински знак на споделена вяра и общност.

Йордановден в Радомир за пореден път показа: когато сме заедно – традицията е жива, а духът на града е силен.