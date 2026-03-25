Мъж от „Куциян“ е останал без дом след пожара вчера

Мъж е останал без дом при вчерашния пожар в пернишкия кв. „Куциян“. Постройката, в която той живеел, е изгоряла напълно в огъня, съобщи снаха му в социалната мрежа.

Бараката била построена лично от пострадали преди 46 години. Сега мъжът е настанен в изоставена къщичка, която тряббва да бъде обзаведена временно, докато мъжът си намери нов дом.

„Търсим спешно помощ – ако някой има излишен диван, легло, печка, стар телевизор, масичка, столче или гардеробче, каквото и да може да помогне, ще сме безкрайно благодарни.

Моля, свържете се с мен. Благодаря ви предварително. Всичко, с което му бъде подпомогнато, ще го вземе свекърът ми от място“, пише жената.

Вече има десетки отзовали се на молбата.