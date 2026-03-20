Мъж от Рударци в ареста за притежание на наркотици

42-годишен мъж е задържан за притежаване на наркотични вещества. Действията на служители от Второ РУ са осъществени в рамките на специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с наркотици.

Около 18:20 ч., в близост до голям магазин в пернишкия кв. „Изток“, е проверен 42-годишен жител на с. Рударци. При последвалия личен обиск у него е иззето пликче, съдържащо 2 грама бяло прахообразно вещество, реагирало на метамфетамин при полеви наркотест.

Служителите на реда са претърсили имот, ползван от мъжа, но там не са открити забранени от закона вещества и предмети.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа с полицейска мярка. Образувано е бързо производство, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.