Мътният празник

Дали официалният прием за 24 май в резиденция „Бояна“ не беше с отпаднала необходимост, както би се изразил Иво Христов? Това е въпросът, заради който Йотова и Радев отнесоха здрав хейт в социалните мрежи.

Габрово, Севлиево и Велико Търново плуваха в мътните води на Янтра и Росица, докато първите ни държавници позираха за снимка в тържествена обстановка. Можеше ли поне един, а защо не и двамата, да отидат „на терен“ и там да покажат силата на българския дух, който символизира големият празник на Светите братя.

Бедствието беше убийствен контрапункт на красивите слова и модерните тоалети, дали отпечатъка на тоя ден. Властта се задейства след празника, за да впечатли с присъствие и отговорност, но моралният елемент вече беше избягал.

В политиката е така – миг невнимание, и после цял живот хейт. Чудно как опитни управници подцениха момента, за да се отдадат на протяжни протоколни церемонии, планирани година по-рано. А непланираната водна стихия бе оставена на самотек, хората – на самоспасяване, имотите – на самооцеляване.

Тая издънка трудно се прощава. Вярно, с природата никой не може да се бори, но човекът като природно същество трябва да е съпричастен.

Управникът – двойно.

Валентин Варадинов