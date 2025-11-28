Мюзикълът „Коледно чудо“ омагьоса пернишката публика

Международният мюзикъл „Коледно чудо“ беше представен на театрален салон „Георги Русев“ в Двореца на културата, който бе изпълнен с публика. Спектакълът се реализира от Културно Образователно Сдружение (КОС), със съдействието на Община Перник.

Сред гостите на събитието бе секретарят на общината Иво Симеонов, който поздрави организаторите и участниците. „Този спектакъл носи истински празничен дух и събира хората по един естествен и човешки начин. Благодаря на екипа и на всички доброволци, че влагат толкова усилия, за да споделят своето послание и тук, в нашия град. Надявам се това да е само началото на още подобни събития в бъдеще“, каза той.

„Коледно чудо“ е семейна постановка с участието на над 50 доброволци от 10 държави. Мюзикълът е поставен в две части – първата пресъздава Рождество Христово, а втората разказва трогателната история на малката Анна. Чрез съчетание от музика, танц и театър спектакълът напомня за истинския смисъл на Коледа – добротата, надеждата и човешкото единство.

Инициативата е изцяло доброволческа и некомерсиална, като цели да вдъхновява чрез култура и да носи празничния дух на Коледа. Турнето „Коледно чудо“, започнало през 2016 година, тази година обхваща 25 европейски държави и 47 града. В България мюзикълът беше представен в Перник, Русе и Силистра.

Светла Йорданова