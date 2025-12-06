Награди в Перник за Международния ден на доброволеца

Международният ден на доброволеца беше отбелязан със специална церемония в Двореца на културата в Перник. Проявата, организирана от Консултативния съвет за младежка политика (КСМП) и общинската администрация, събра десетки млади хора, активни в доброволческите дейности и младежката работа.

Кметът Станислав Владимиров поздрави присъстващите и подчерта значението на доброволчеството за развитието на общността.

„За мен е чест да съм сред вас. Благодаря ви за инициативите, които сте подели и реализирали. Показахте как се проявява емпатия, как да бъдем солидарни и да преодоляваме трудностите заедно. Община Перник винаги ще ви подкрепя във всяко добро дело“, заяви той.

По време на церемонията номинираните доброволци и организации представиха своята дейност и резултатите от работата си.

В категорията „Доброволец на 2025 година“ беше отличена 17-годишната Лора Иванова от Природо-математическата гимназия „Христо Смирненски“. Тя получи грамота за принос към развитието на доброволчеството, статуетка „Бяла лястовица“ и ваучер за театър. Наградата ѝ връчи заместник-кмета Стефан Кръстев.

Иванова е член на Общинския младежки съвет (ОМС) в Перник, а през настоящата година е била негов заместник-председател.

„Не го очаквах, но вярвам, че признанието е за всички в залата. Всеки заслужава награда, защото допринася за развитието на града и младежката активност. Доброволчеството е начин на живот“, коментира тя. Според нея работата на всеки доброволец му носи удовлетворение и мотивация да вдъхновява други млади хора. Младата доброволка все още не е избрала специалността, която иска да следва, но се ориентира към бизнес сферата и организирането на събития, за което е спомогнала и работата ѝ в ОМС.

Наградата за „Доброволческа инициатива на 2025 година“ получи младежки клуб „Да бъдем приятели“ към фондация „П.У.Л.С.“ за проекта „Equally Different“ – ескейп стая, насочена срещу училищното насилие. Проектът е победител в провелото се през тази година издание на програмата UpShift на УНИЦЕФ България. Отличието връчи секретарят на общината Иво Симеонов.

Празничната програма по повод Международния ден на доброволеца завърши с огнено шоу пред Двореца на културата, представено от новосъздадената група La Flamme към Международния младежки център в Перник.