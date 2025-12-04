Награди за „Доброволец на годината“ и „Доброволческа инициатива“ в Перник

Перник ще отбележи Международния ден на доброволеца с тържествена церемония по връчване на отличия за „Доброволец на 2025 година“ и „Доброволческа инициатива на 2025 година“. Това съобщи за БТА Виктория Димитрова, младежки медиатор към Консултативния съвет за младежка политика (КСМП) към кмета на общината. Събитието ще се проведе в петък от 17:00 ч. в Двореца на културата.

За участие в надпреварата са постъпили общо 84 номинации за доброволчески инициативи. На следващ етап от тях са допуснати девет инициативи и деветима доброволци, които са били подложени на гласуване от членовете на КСМП.

На финалния етап в категорията „Доброволческа инициатива на годината“ са достигнали общо пет кандидатури, като една от тях ще бъде отличена. Останалите подгласници също ще бъдат официално представени по време на церемонията. За приза „Доброволец на годината“ са предложени четирима финалисти, като и в тази категория победителят ще бъде само един. Кулминацията на празничната проява ще е връчването на специалната награда „Бяла лястовица“ – символ утвърждаващ ценностите на доброволчеството и активната гражданска ангажираност.

След официалната част гостите ще могат да се насладят на огнено шоу на новооснованата група La Flamme към Международния младежки център – Перник. Вечерта ще продължи с бал на доброволците, включващ развлекателна програма, томбола и различни активности за младите хора, които ежедневно работят за развитието на местната общност.

Номинациите са били публични и отворени за всички, отбеляза Димитрова. Тя допълни, че организацията на проявата е осъществена съвместно между КСМП и Община Перник.