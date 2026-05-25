Награди за принос и заслуги в областта на образованието и културата в Перник

В деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура, и на славянската книжовност, бяха връчени плакетите и дипломите за значителен принос и заслуги в областта на образованието и културата.

Наградените получиха отличията си от кмета на община Перник Станислав Владимиров, екипът му и началникът на РУО-Перник Юлиана Ефремова.

Плакети за значителен принос и заслуги в областта на образованието бяха връчени на ПМГ „Христо Смирненски“, ДГ„Райна Княгиня“, ГПЧЕ „Симеон Радев“, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – Перник.

Кметът Станислав Владимиров награди с плакет „За значителен принос и заслуги“ в областта на образованието:

Природо-математическа гимназия „Христо Смирненски“, по повод 105 години от създаването й, Детска градина „Райна Княгиня“, по повод 50 години от създаването ѝ, Гимназия с преподаване на чужди езици„Симеон Радев“, по повод 35 години от създаването й,

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Перник, по повод 20 години от създаването му,

Атанас Атанасов – учител в VI Средно училище, Бисер Георгиев – учител в Спортното училище, Весела Симеонова – заместник-директор наСредното училище с разширено изучаване на чужди езици, Владислава Младенова – заместник-директор на Природо-математическата гимназия, Даниела Иванова – старши учител в V Средно училище, Даниелка Пенева – учител в VIII Основно училище, Диана Крумова – логопед в XIII Основно училище, Диана Радева – главен учител в Детска градина „Миньорче“, Елена Пантерова-Попова – старши учител в Основно училище „Св. Константин-Кирил Философ“, Илиана Гьорева-Иванова – учител в Основното училище в Драгичево, Любка Дамянова – старши учител в Гимназията с преподаване на чужди езици, Маргарита Георгиева – главен учител в Основно училище „Св. Иван Рилски“, инж. Мартин Иванов – старши учител в Професионална гимназия „Христо Ботев“, Милена Димитрова – педагогически съветник в Средно училище „Темелко Ненков“, Надя Георгиева – старши учител в Основното училище в Батановци, Наташа Соколова – старши учител в Професионалната гимназия по икономика, д-р Робертино Стоилов – учител в Основното училище в Дивотино, Румяна Симеонова – учител в XI Основно училище, Симеон Григоров – учител в Професионална гимназия „АрхитектЙордан Миланов“, Таня Божилова – учител в Х Основно училище

С плакет „За значителен принос и заслуги“ в областта на културата се удостояват:

Народно читалище „Яворов 1926“ в село Мещица, по повод 100 години от създаването му, Народно читалище „Трудолюбие 1926“ в село Боснек, по повод 100 години от създаването му, Любомир Бъчваров – актьор, дългогодишен директор на Театър „Боян Дановски“, Олга Миленова – диригент, по повод нейна юбилейна годишнина, Силвия Нотева – директор на Регионалния исторически музей.

И тази година пернишки учители са лауреати на почетната грамота „Неофит Рилски“ на Министерството на образованието и науката. Престижното отличие получиха Антонио Стоянов- старши учител в ОУ „Св. Иван Рилски“, Елена Пантерова- Попова- старши учител в ОУ „Св. Константин Кирил-Философ“, Милена Драганова – старши учител в ГПЧЕ „Симеон Радев“ и Светлана Узунова- старши учител в ДГ 12 „Радост“. Грамотите връчи Юлиана Ефремова.

“Днес отново е 24 май – денят на българската азбука, просвета и култура. Денят, в който почитаме светите братя Кирил и Методий. Денят на словото и на буквите – кодът на нашата идентичност, нашата памет, съхранили народа ни в най-мрачните времена“, каза кметът на община Перник Станислав Владимиров. Той добави, че няма нация, която да е силна и свободна без знания и култура. „Нашите букви ще ни преведат и в бъдещето, защото са дали много не само на нас, но и на много други народи“, заяви Владимиров. Той бе категоричен, че словото и буквите са дух и сила и една силна демократична нация може да бъде такава, само ако хората са образовани.„Скъпи дейци на културата, скъпи учители поклон пред вашия труд, а вие ученици учете, защото знанието е сила и с него ще направите България силна“, призова кметът на община Перник.