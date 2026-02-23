Награди за ученическите групи от Детската „Сурвакариада“

В Двореца на културата бяха връчени наградите на ученическите групи, отличени в 15-та „Сурвакариада“ 2026 г. В най-голямото младежко маскарадно дефиле в България тази година взеха участие над 1500 ученици от училищата в Перник и ученици от Брезник.

Гости на събитието бяха зам.-кметът на община Перник Адриан Скримов, секретарят на общината Иво Симеонов, зам.-областният управител Симеон Гебов и директорът на двореца на културата Кристиан Петров.

За първи път в „Сурвакариада“ бе връчена наградата „Златен сурвашник“ за ученици от първи до седми клас. С него си тръгнаха възпитаниците на XIII ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Със среброто се окичиха децата ОУ „Св. Иван Рилски“, а бронзът получи групата на XVI ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Голямата награда „Златен глагорец“ за ученици от седми до дванадесети клас бе споделена между СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“ и ПМГ „Христо Смирненски“, чиято енергия буквално превзе площада. „Сребърен глагорец“ завоюваха младежите от ГПЧЕ „Симеон Радев“.

Областният управител на Перник Людмил Веселинов отличи представянето на X ОУ „Алеко Константинов“ и гостите от СУ „Васил Левски“ (гр. Брезник). Журито даде своя вот на признание за ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Драгичево и Професионалната гимназия по икономика.

Кметът на Община Перник Станислав Владимиров удостои със специални награди за вярност към местната традиция и артистичност училищата в с. Дивотино, VII ОУ „Г. С. Раковски“, СУ „Темелко Ненков“ и ПГТС „Арх. Йордан Миланов“.

Десетки младежи бяха отличени с индивидуални юбилейни медали – символ на тяхната лична победа в опазването на маскарадната магия.