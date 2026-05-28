Надя от Перник има нужда от средства за лечение

Зов за помощ – една жена от Перник има нужда от помощта на добри хора, за да успее да събере необходимите средства за лечение. Които не са по силите на семейството й. За нея имаше и благотворителен концерт в Радомир, дълги години тя е работила в Радомир, но е от Перник.

Ето и какво споделя жената, която вярва в доброто:

„Здравейте, приятели.

Казвам се Надя.

Аз съм от онези жени, които винаги намират сили да се усмихнат – дори когато животът поставя пред тях най-тежките изпитания. Аз съм майка, дъщеря, приятел и човек с голямо сърце, който винаги е бил до другите, когато са имали нужда. Днес обаче имам нужда от Вас.

Преди време животът ми се преобрна изцяло. След поредица от изследвания чух диагноза, която никой не е готов да приеме – онкологично заболяване. От този момент започва тежка и неравна битка: болнични коридори, химиотерапии, болка, страх и безсънни нощи. Ще се боря за себе си, за близките си, за бъдещето, което искам да имам.

Лекарите дават надежда. Съществува лечение, което може да спре болестта и да ми даде шанс за живот. За съжаление, то е скъпо и надхвърля възможностите на семейството ми. Всеки ден е ценен. Времето не е на моя страна, а средствата са крайно недостатъчни.

Днес аз Надя се обръщам с молба не от слабост, а от желание да живот. Всяко дарение, независимо от размера му, е още една крачка към лечението, още един ден надежда, още един шанс за живот. Понякога дори споделянето на история ми е безценна помощ.

Вярвам, че доброто съществува. Че заедно можем да направим невъзможното възможно. Благодаря Ви.

Може да дарите чрез платформата на фондация „Павел Андреев“:

https://pavelandreev.org/bg/campaign/spasi-jivota-na-nadya