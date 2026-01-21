Над 1000 перничани искат да сменят въглищата и дървата с електрически уреди

Близо 1043 заявления са постъпили от граждани на община Перник за подмяна на отоплителните уреди по програма „За по-чист въздух в община Перник“, каза за БТА ръководителят на проекта Мирослав Иванов.

Той допълни, че от тези 1043 заявления – 1034 са от физически лица, а едва девет са от колективни решения. От началото на проекта преди година са направени малко над 180 огледа на място, като е изготвен график за посещение на всички адреси и се очаква поетапно те да бъдат посетени. Целевата стойност по проекта е около 2400 домакинства, като до запълването на квотата ще се приемат документи или до приключване на работата по проекта, който е с давност от пет години. Началото беше дадено през 2025 г. Общата му стойност е близо 31 млн. лв.

Иванов уточни, че предпочитанията на хората са предимно към климатичните системи за отопление. Всяка заявка има право да получи до три броя климатици. Близо 118 са реципиентите, пожелали да им бъде монтирана система за отопление с пелети. Съществува и вариант за присъединяване към мрежата на „Топлофикация“, който не се радва на голям интерес от страна на гражданите.

Заместник-кметът на общината Стефан Кръстев съобщи по време на информационната среща в сградата на администрацията, че най-активни са хората от град Перник, откъдето са близо 47 процента от заявленията. От малките населени места на територията на общината най-много документи са постъпили от с. Рударци, следвани от с. Дивотино, с. Драгичево и други.

Гражданите могат да се информират подробно за условията на проекта на адреса на офиса, който се намира в Перник, на ул. „Отец Паисий“ № 47А, офис 2. На сайта на администрацията е публикувана допълнителна информация и линк към документите.

През август миналата година беше проведена поредната информационна среща, на която беше съобщено, че тогава са били постъпили близо 800 заявления.

Мирослав Иванов припомни, че допустими кандидати по проекта са физически и юридически лица, които са собственици или съсобственици на имот с жилищно предназначение в едноетажни и многоетажни жилищни сгради, в които се използват уреди на дърва и/или въглища. Допускат се за участие и кандидати, чиито жилищни имоти се намират в регулационните граници на населените места на територията на община Перник.