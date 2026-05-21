Над 1100 перничани искат да сменят въглищата и дървата с модерни елуреди

Продължава изпълнението на проекта „За по-чист въздух в община Перник, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Към момента са подадени над 1180 заявления. Най-предпочитаните екологични уреди са климатици, след тях са термопомпи въздух-вода, камини и котли на пелети и радиатори.

След извършените проверки и технически обходи вече са подготвени 90 договора за подписване с одобрени кандидати. Представители на общината ще се свържат с тях за уточняване на дата и място за подписване на договорите за монтаж.

Основната цел на проекта е подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици от битовото отопление и осигуряване на по-чиста и здравословна среда за жителите на общината.

Заявления се приемат в техническия офис на проекта: гр. Перник, ул. „Отец Паисий“ №47А, офис 2

Експерти на място предоставят подробна информация и съдействие на гражданите относно възможностите за участие и ползите от подмяната на старите отоплителни уреди.