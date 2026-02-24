Над 12 500 тона фалшиво сирене сме изяли миналата година

БЪЛГАРИЯ ОБЩЕСТВО
Над 12 500 тона фалшиво сирене сме изяли миналата година

Над 12 500 тона фалшиво сирене са продали магазините през миналата година у нас, показват данните на Министерството на земеделието и храните. Спрямо предходните години се наблюдава макар и слабо намаление на произведеното сирене с растителни мазнини.

За сравнение през 2024 г. сме изяли близо 13 000 тона, през 2023 г. – 12 900 тона, а пикът е през 2023 г., когато мандрите са произвели близо 13 590 тона имитиращ продукт, предаде pariteni.bg.

Не само производството на фалшиво сирене намалява спад има и при истинското краве сирене. През 2022 и 2023 години от преработвателните предприятия са излезли над 75 хиляди тона сирене от краве мляко, докато през тази – близо 72 хил. тона. Все пак количеството е малко по-голямо от това, произведено през 2024 г. – едва 71 000 тона. Най-драстичен спад има при сирената от други млека като овче, биволско и козе. От 10 620 тона произведени през 2023 г. те са паднали на 7700 тона през миналата година.

Все по-малко е и прясното мляко, използвано в преработвателните предприятия у нас. От над 708 млн. литра през 2023 г. то намалява до 686 млн. литра през миналата.

Още през 2019 г. у нас бяха въведени регулациите за имитиращи продукти (продукти, съдържащи растителни мазнини вместо млечни, или други заместители) с промени в Закона за храните и Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти.

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

И ТОВА Е ЗА ЧЕТЕНЕ