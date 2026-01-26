Над 13 хиляди участници от всички етнографски области бяха в Перник

Над 13 хиляди участници от всички етнографски области се включиха в XXXII издание на Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва“ в Перник, каза по време на церемонията по закриването му заместник-кметът на Перник Стефан Кръстев.

„Изпращаме един рекорден фестивал. За първи път той се провежда в два последователни уикенда. За първи път привлякохме над 34 групи от чужбина. Няма друго такова мащабно маскарадно събитие през зимата на целия европейски континент“, допълни зам.-кметът.

Стефан Кръстев каза още, че перничани трябва да се чувстват горди, защото с автентичността на своите традиции, както и с почестите от Федерацията на европейските карнавални градове, от които Перник е провъзгласен за глобален център на маскарадните традиции, има какво да покажат на света и с какво да се гордеят. Зам.-кметът допълни, че не може да бъде закрито нещо, което живее от хилядолетия. Той обяви преминаване на фестивала „Сурва“ в тих режим до следващото му издание през 2027 г.

В последния ден десетки групи преминаха през централния площад „Кракра Пернишки“. Шампионът по бокс Тервел Пулев и неговото семейство бяха сурвакари към пернишката група от Богданов дол.

Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) официално прие патронажа на XXXII издание на Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва“ в Перник.

Тази година в дефилетата се включиха няколкостотин души от Франция, САЩ, Ирландия, Индонезия, Португалия, Италия, Хърватска, Испания, Сърбия, Гърция, Словения, Северна Македония, Румъния и други страни. В Перник пристигна и китайският дракон на Институт „Конфуций“ при Великотърновския университет.

Тази година фестивалът бе юбилеен и отбеляза 60 години от първото си издание, проведено през 1966 г. Това е и причината за първи път журито да присъди по три големи награди – комплекти златни, сребърни и бронзови маски, отделно за групи от област Перник, както и за тези от Западна и Източна България.

Журито тази година беше председателствано от историка и директор на Регионалния исторически музей (РИМ) в Перник, Милан Миланов. Сред членовете бяха още д-р Галина Декова – изкуствовед и директор на Художествената галерия в Перник; Димитрина Нецова – фолклорист и директор на Общински младежки дом – Перник; Йоана Йорданова-Сойка – хореограф и директор на Обединен детски комплекс – Перник; Радостина Раданова – артмениджър и директор на Международния младежки център в Перник. Административен секретар беше Моника Джорджина от РИМ – Перник.