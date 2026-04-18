Над 200 полицаи ще следят за реда на изборите в Перник

Служителите на МВР в област Перник поемат цялостната организация по охраната на изборните помещения и поддържането на обществения ред при провеждането на изборите за Народно събрание на 19 април 2026 г. Охраната на помещенията за гласуване, изборните бюлетини, изборните книжа и устройствата за машинно гласуване ще започне в събота преди обяд и ще продължи до окончателното приключване на изборния процес и предаването на материалите в РИК.

В изпълнение на поставените задачи са ангажирани над 200 служители от ОДМВР – Перник, РДПБЗН – Перник, ГДБОП, ГДГП и ГДЖСОБТ, които ще работят в тясна координация за гарантиране на спокойното и законосъобразно протичане на вота.

Екипи от полицаи и пожарникари са извършили предварителни охранителни обследвания на 157 обекта, в които ще бъдат разположени 257 изборни секции, както и на две помещения за съхранение на бюлетини и обработка на изборните резултати. Под засилена охрана ще бъдат и четири подвижни избирателни секции.

Предприети са всички необходими мерки за недопускане на инциденти, включително осигуряване на резервни агрегати при евентуално прекъсване на електрозахранването. В събота преди обяд служителите на МВР ще поемат охраната при транспортирането на изборните материали, както и на помещенията за гласуване, до окончателното приключване на изборния процес.

С цел улесняване на гражданите, на 18 април от 8:30 до 17:30 ч. и на 19 април от 8:30 до 19:30 ч. ще работят служителите от сектор „Български документи за самоличност“ и паспортните звена в районните управления. Те ще издават удостоверения на граждани, които не притежават валидни лични документи, но желаят да упражнят правото си на глас. От 14 април до момента са издадени 17 удостоверения, като са обработени с приоритет и заявленията за ускорено издаване на лични карти.

Сигнали, свързани с нарушения на изборното законодателство или с дейността на МВР, могат да бъдат подавани на специално откритите телефонни линии и електронни адреси в МВР и ОДМВР – Перник. а именно: МВР – 02/ 90 112 98, izbori@mvr.bg; ОДМВР-Перник – 076/ 676370, odc.pernik@mvr.bg; pernik@mvr.bg

На 18 април (събота) ще бъде извършена финална проверка на всички изборни обекти. След приключването ѝ помещенията, в които няма да се гласува, ще бъдат запечатани с цел гарантиране на сигурността.

Осигурени са допълнителни дежурни екипи, които ще реагират своевременно на сигнали за купуване на гласове, както и за други престъпления, свързани с политическите права на гражданите. Всички действия на органите на реда ще се осъществяват в тясно взаимодействие с прокуратурата.