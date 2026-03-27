Над 27 000 пенсионери в пернишко ще получат великденски добавки

„Над 27 000 жители на област Перник ще получат великденска добавка към пенсията си за месец април. По 50 евро ще получат над 12 000 пенсионери, а по 20 евро- над 14 000 евро.

Териториално поделение на НОИ-Перник е създало необходимата организация, така че да бъдат приключени навреме всички преизчисления на пенсиите, заедно с великденската добавка и да бъдат изплатени на 7 април на пенсионерите“. Това информира директорът на ТП НОИ-Перник Иво Пушев.

Той допълни, че в изпълнение на взетото решение, по 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за тази година.

По 20 евро ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, добавките и компенсациите към тях е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. до размера на минималната работна заплата за настоящата година.

Необходимите средства за изплащане на добавките са 57 800 000 евро. Те ще бъдат преведени от държавния бюджет към бюджета на държавното обществено осигуряване.