Над 3 пъти са се увеличили болните от варицела в региона

Над 3 пъти са се увеличили заболелите от варицела в областта. През изминалата седмица са регистрирани 19 болни, при 5 за предходната седмица. Заболелите са деца във възрастовите групи 1-4 г. – 10; 5 – 9 г.- 7;10-14 г. – 1 и 60-64 г. – 1. Засегнати са колективите на ДГ №3 „Пролетен цвят“- Перник и ДГ „Осми март“ – Радомир. Всички се лекуват амбулаторно от личните си лекари.

През седмицата са се повишили и заболелите от грип и остри респираторни заболявания /ОРЗ/ на територията на община Перник. На територията на община Перник са констатирани 50 болни от ОРЗ, при 37 през предходната седмица. Заболеваемостта през този период е била 75,99 %ОО.

Три пъти повече са и болните от ентероколит. През миналата седмица са установени заболели, при 1 за предходната седмица. Те са в следните възрасти: 33 г.; 39 г.; 47 г. и 74 години. Болните са от община Перник. Един от тях се лекува стационарно в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ -София, а останалите в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД гр. Перник.

От РЗИ увериха, че са извършени епидемиологични проучвания на всички регистрирани случаи. Предприети са необходимите противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица. Добрата новина е, че няма заболели от контактните.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 76 проверки. От тях 31 са свързани със спазването на забраната за тютюнопушене.

И през изминалата седмица РЗИ продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници в региона. За целта са взети 24 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови нужди отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването. Добрата новина е, че до сега не са констатирани отклонения от качеството.