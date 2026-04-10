Над 300 танцьори и певци идват за празника в памет на Гюрга Пинджурова

Тазгодишният празник, в памет на именитата българска народна певица от Трън Гюрга Пинджурова, ще се проведе под надслов „Гюрга Пинджурова – глас през времето“, съобщават за Zapadno.com от Община Трън.

Тази година празникът ще бъде наситен с много танци и песни, а специално участие ще имат фолклорен ансамбъл „Рила“, представителен фолклорен танцов ансамбъл „Рила“ от община Сапарева баня, област Кюстендил, детско-юношески танцов ансамбъл „Рила“ и детски танцов ансамбъл „Рила“ от град София с хореограф Кирил Амбарков.

На сцената ще се изяви детската група на ансамбъл за народни песни и танци „Граовска младост“ при Двореца на културата в Перник с художествени ръководители Венцислав Андонов и хореографът Роман Михайлов.

В памет на Гюрга Пинджурова участие ще вземе танцова формация „Партньори”, създадена през месец септември 2006 година в Кюстендил с хореограф Тони Кенов. Формацията активно популяризира българския фолклор в България и с много участия в международни фестивали в Латвия, Сърбия, Македония, Гърция, Турция, Испания, Хърватия, Индия, Украйна и Албания. Фолклорен ансамбъл „Кракра“ от град Перник с ръководител и хореограф Ирена Андреева също ще бъде сред специалните участници.

От Трън ще участват клуб за народни танци „Трънски ритми“ с хореограф Ани Станимирова към народно читалище „Гюрга Пинджурова-1895“ и групите на танцов клуб „Зора“ от Трън и Перник с художествен ръководител Пламен Маринов. Програмата ще започне в 12:30 с поднасяне на цветя на паметника на Гюрга Пинджурова и е планувано да продължи до 16:30 часа.

В празничната програма са се записали 328 броя участници от 8 общини от регионите Кюстендил, Перник, София област и София – град. Всички те са представители на народни читалища, клубове и неправителствени организации.

От Община Трън припомнят, че през 50-те и 60-те години на миналия век народната певица Гюрга Пинджурова е един от символите на българската самобитност. Гощавала гостите с любимите си песни и най-вече със знаменитата “Омиле ми, Ягодо”. Могла е да свири и по 18 часа на пианото, без да помисли за ядене или почивка. „Най-разкошното цвете“ и „Трънския славей” наричали Гюрга Пинджурова.

Празникът ще се проведе на 25 април (събота) от 12:30 часа на откритата сцена пред народно читалище „Гюрга Пинджурова-1895” в град Трън. Това ще е десето издание на празника „С песните на Гюрга Пинджурова“. Събитието се организира с подкрепата на кмета на община Трън Цветислава Цветкова и народно читалище „Гюрга Пинджурова-1895”.