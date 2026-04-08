Над 5000 жители на Пернишка област са получили компенсация за горивата

5053-ма жители на област Перник са получили месечна компенсация от 20 евро заради поскъпналите горива вследствие на военния конфликт в Иран. От тях 4276 човека ще получат помощта служебно, а 777 са подали самостоятелно заявления. Тези данни са към март т.г.. Това информира директорът на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ в Перник, Катя Пламенова.

Разпределението на компенсациите по общини е следното: в Перник – 3656-ма (3124– служебно, 532-ма – по подадени заявления), в Брезник – 283-ма (246 – служебно, 37 – по подадени заявления), в Радомир – 761 (641 – служебно,120 – по подадени заявления), в Земен – 111 (80 – служебно, 31 – по подадени заявления), в Ковачевци – 81 (56 – служебно, 25 – по подадени заявления) и в Трън – 161 (129 – служебно, 32 – по подадени заявления).

Катя Пламенова подчерта, че компенсацията е по програма на Министерския съвет, която покрива увеличението на цените на бензин А95 и дизелово гориво над 1,60 евро на литър. Право на помощ имат пълнолетни, притежаващи моторно превозно средство, със средномесечен доход до 652,41 евро за 2025 г. или до 537,88 евро за 2024 година. Тя посочи, че жителите на региона, които вече са получавали социални помощи през януари и февруари тази година, ще получат компенсацията служебно. Останалите трябва да подадат заявление в дирекциите „Социално подпомагане“ лично, по пощата или електронно чрез Портала за електронни услуги (https://egov.bg).

Компенсациите ще се изплащат до края на месец юни 2026 г., като начислените, но неполучени средства ще бъдат изплатени в срок до три месеца.